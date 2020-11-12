В жидкости для очистки телефона содержание спирта должно быть 70–80%, сообщает телеканал «Звезда».
Фото: pixabay.com
Заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин отметил, что обрабатывать смартфон этиловым спиртом нельзя.
– Для протирания смартфона идеален изопропиловый спирт. Его можно купить в виде салфеток или спрея, – обозначил он.
Идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта составляет 70–80%. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для эффективного результата дезинфицирующий раствор должен находиться на поверхности гаджета как минимум минуту.
Сейчас появились боксы, которые позволяют очищать мелкие предметы ультрафиолетовыми лучами. Ими можно очищать и поверхности своих устройств.
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Эксперт рассказал, как правильно дезинфицировать смартфон
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