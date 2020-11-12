Эксперт рассказал, как правильно дезинфицировать смартфон

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отметил, что обрабатывать смартфон этиловым спиртом нельзя.– обозначил он.Идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта составляет 70–80%. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для эффективного результата дезинфицирующий раствор должен находиться на поверхности гаджета как минимум минуту.Сейчас появились боксы, которые позволяют очищать мелкие предметы ультрафиолетовыми лучами. Ими можно очищать и поверхности своих устройств.