Эксперт рассказал, как подделать геолокацию на смартфоне

пояснил:– отмечает эксперт.Сервис можно использовать и по-другому, например шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. VPN будет полезен, если вам понадобится скрыть свой "цифровой след" при серфинге. При помощи VPN можно обеспечить себе высокую конфиденциальность и безопасность и защититься от мошенников.Эксперт также подчеркнул, что данное приложение точно не навредит смартфону.