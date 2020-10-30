Самый оптимальный, удобный и безопасный способ – VPN. Таким образом можно изменить свое местонахождение на смартфоне с точностью до региона, сообщает РИА Новости.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко пояснил:
– VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран (некоторые магазины считают это нарушением правил использования). Больше всего эта разница касается цен на авиабилеты и видеоигры, которые порой могут очень отличаться в зависимости от региона, – отмечает эксперт.
Сервис можно использовать и по-другому, например шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. VPN будет полезен, если вам понадобится скрыть свой "цифровой след" при серфинге. При помощи VPN можно обеспечить себе высокую конфиденциальность и безопасность и защититься от мошенников.
Эксперт также подчеркнул, что данное приложение точно не навредит смартфону.
– Разумеется, если вы пользуетесь проверенным софтом от известных производителей, можно не переживать, что возникнут проблемы в работе устройства или ваши личные данные станут доступны кому-то еще.
Опубликовано:
801
Эксперт рассказал, как подделать геолокацию на смартфоне
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter