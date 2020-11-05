Чтобы стать невидимкой, можно воспользоваться специальными почтовыми серверами с вариантом шифрования end-to-end, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Так, расшифровать его сможет только адресат письма.
– Используя почтовые серверы Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным: даже если вы удалите письма у себя, то копия письма где-то может храниться – и по ней можно отследить всю переписку, – пояснил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.
Также можно воспользоваться сетью Tor: она позволяет заходить в интернет совершенно другим способом, нежели те, которые используют стандартные браузеры.
– Tor предоставляет несколько отдельных адресов, вычислить вас невозможно, – добавил специалист.
Но здесь не исключены риски. И если вам все-таки нужно на время побыть невидимкой, лучше всего делать это не с помощью своего компьютера, а воспользоваться другим устройством.
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Эксперт рассказал, как остаться невидимым в сети
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