Эксперт рассказал, как остаться невидимым в сети

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Так, расшифровать его сможет только адресат письма.– пояснил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.Также можно воспользоваться сетью Tor: она позволяет заходить в интернет совершенно другим способом, нежели те, которые используют стандартные браузеры.– добавил специалист.Но здесь не исключены риски. И если вам все-таки нужно на время побыть невидимкой, лучше всего делать это не с помощью своего компьютера, а воспользоваться другим устройством.