Оказывается, делать это без особой надобности бессмысленно. Почему, объяснил агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Он обратил внимание на то, что при необходимости смартфоны и планшеты перезагрузятся самостоятельно. Это происходит, например, когда обновляется версия операционной системы.
Как отметил Владимир Гриценко, принудительный перезапуск нужен, если в работе телефона произошел какой-то сбой: не запускаются приложения, смартфон не ловит Wi-Fi или слишком быстро разряжается. Если же никаких проблем с использованием устройства нет, то и перезагружать его просто так не стоит.
Фото: pixabay.com
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Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать телефон
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