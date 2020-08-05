Эксперт рассказал, где в поездах и самолетах содержится больше всего микробов

Аэропорты и вокзалы являются потенциальными разносчиками вирусов и бактерий. Эксперт рассказал, где в поездах и самолетах их содержится больше всего.





«На поверхностях, которые окружают пассажира, сидящего в кресле самолета или купе, обнаруживается огромное количество самых разных микроорганизмов - возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций», - рассказал сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. А наибольшее количество возбудителей содержится на выдвижных столиках и в кармашках впередистоящих кресел.

Там, кроме журналов и инструкций, часто находятся остатки еды, использованные салфетки и прочий мусор, отметил эксперт.

Еще одним опасным с точки зрения размножения микробов, по словам эксперта, является санузел и постоянно мокрая раковина.

Чтобы обезопасить себя в путешествии, эксперт советует всегда, а не только в условиях пандемии, иметь при себе средства дезинфекции - антибактериальные салфетки и гели, передает ТАСС. Желательно не только обрабатывать руки, но и протирать санитайзерами откидной столик и ручки кресел.

Также специалист не советует брать в дорогу вареную колбасу, готовые салаты, молочные продукты, все, что в тепле быстро портится. Овощи и фрукты должны быть целыми. Кстати, мытье рук с мылом почти наполовину снижает риск развития диареи и острых кишечных инфекций, подытожил эксперт.

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