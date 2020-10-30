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  2. Эксперт рассказал, что ждет доллар после выборов в США

Эксперт рассказал, что ждет доллар после выборов в США

Если выиграет Джозеф Байден, доллар может потерять около 1–2% к евро, пишет РИА Новости.


Экономист Эдвард Голосов заявил, что от избрания демократа президентом ожидают введения большего пакета стимулирующих экономику США мер. А это, соответственно, удешевит стоимость валюты.

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Возможно удешевление доллара относительно текущего уровня на 1–2% к евро в самом начале, после победы Байдена, а потом наметится какая-то тенденция. А вот направление тенденции будет конкретно зависеть от того, что делают Штаты с точки зрения своего стимулирования и что делает Евросоюз. А ЕС сейчас тоже рассматривает меры по стимулированию… Ослабления доллара можно ожидать в случае любой чистой неоспариваемой победы, но, если выиграет Байден, скорее всего, оно будет более выраженным, – сказал экономист.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября – досрочно на них голосуют уже сейчас. Кандидатами на пост американского лидера являются демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп. 

Фото: pixabay.com
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