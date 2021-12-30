Эксперт: раньше мы и подумать не могли, что некоторые понятные всем вещи придется прописывать в Конституции

Об этом корреспонденту sb.by рассказала первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Ситникова. Сегодня она участвовала в работе общественной приемной по внесению изменений и дополнений в проект Конституции. Светлана Ситникова рассказала, что больше всего людей волнует возникновение новой управленческой структуры в государстве – Всебелорусского народного собрания.





– Люди спрашивают и уточняют, на что это повлияет, как с этим работать, как это будет функционировать, – рассказывает эксперт. – Потому что когда читаешь изменения, которые планируется внести в Основной Закон страны, то понимаешь, что есть законодательная власть, есть исполнительная власть, что они выполняют определенные функции. Но в то же время некоторые функции остались за рамками, а их тоже нужно решать. Особенно вопросы социальной направленности. Поэтому Всебелорусское народное собрание будет состоять в том числе из представителей гражданского общества.

Светлана Ситникова подробно рассказала и про другие статьи. Например, про сохранение исторической памяти. По ее словам, сегодня в ходе приема прозвучало предложение о том, что нужно говорить не только о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, но в том числе и о тех войнах, которые проходили на территории Беларуси в другие годы, и об участии наших граждан в военных конфликтах за рубежом.





– Многие вещи нам были и без этого понятны. Но откуда это понятно? Из сложившейся практики. Но, к сожалению, некоторыми личностями наши законы трактуются по-разному. А этого быть не должно. Если появляются трудности, недопонимания и противоречия в обществе, то приходится объяснять. Ведь раньше мы и подумать не могли, что придется некоторые позиции закреплять законодательно. Мы видим, что сегодня происходит в Европе: гей-парады, пропаганда ЛГБТ- сообществ – нас это возмущает. Или необходимость прописать то, что брак – это союз мужчины и женщины. Основной Закон говорит о том, что дети должны воспитываться в семье, где есть мама и папа. И так оно и будет. Поэтому я считаю, что все новации документа направлены только на укрепление и сохранение нашего государства.



