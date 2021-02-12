Эксперт: программа на пятилетку – это цель, к которой мы должны прийти

Несмотря на кризисные мировые явления, экономика Минской области за последние пять лет приросла. Об этом сообщил sb.by председатель комитета экономики Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко во время работы VI Всебелорусского народного собрания:
– По предыдущей пятилетке ВРП вырос на 11 процентов. Это самый высокий показатель среди всех регионов. У нас промышленность приросла на 20 процентов, продукция сельского хозяйства – на 18. Несмотря на пандемийные процессы в прошлом году, экспорт вырос на 30 процентов за пятилетку. Четвертая часть инвестиций в основной капитал – в Минскую область. Задачи на 2021–2025 годы не менее амбициозные: как минимум повторить результаты в промышленности.
По словам эксперта, республиканскую Программу социально-экономического развития страны продолжают локальные региональные программы:
– В Минской области мы должны сделать упор на специализацию регионов. Условно районы Минщины поделились на сугубо аграрные, аграрно-промышленные и промышленно-аграрные. Понятно, что от сельского хозяйства мы не уйдем и не должны этого делать. Все регионы должны опираться на свои конкурентные преимущества: промышленные, туристические, сельскохозяйственные.
Денис Курленко обратил внимание, что в ближайшие пять лет усилия будут сконцентрированы на создании промышленного кольца вокруг Минска. Оно объединит Столбцовский, Пуховичский, Молодечненский, Борисовский районы.
– Есть свободная экономическая зона, чьи территории в Минской области также будут активно развиваться в следующей пятилетке. Спасибо Минэкономики и Правительству, есть намерения финансовой поддержки инфраструктуры. Как сказал Президент, мы не должны упускать и города 80 плюс. Особое внимание будет уделяться населенным пунктам с более низким уровнем экономического развития, – добавил эксперт.
Он подчеркнул, что каждый регион разработал планы на текущий год.
– Программа социально-экономического развития страны – целевой результат, к которому мы должны прийти. Ее положения находят отражение и в мероприятиях базового уровня, – заключил Денис Курленко.
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Эксперт: программа на пятилетку – это цель, к которой мы должны прийти
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