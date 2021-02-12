Эксперт: программа на пятилетку – это цель, к которой мы должны прийти

По словам эксперта, республиканскую Программу социально-экономического развития страны продолжают локальные региональные программы:Денис Курленко обратил внимание, что в ближайшие пять лет усилия будут сконцентрированы на создании промышленного кольца вокруг Минска. Оно объединит Столбцовский, Пуховичский, Молодечненский, Борисовский районы., – добавил эксперт.Он подчеркнул, что каждый регион разработал планы на текущий год., – заключил Денис Курленко.