Это может произойти потому, что COVID-19 оказывает влияние на динамическую систему организма, пишет ТАСС.
«Несомненно, коронавирус влияет на динамическую систему, вызывает тромбозы. В голове могут возникать как ишемические нарушение, так и геморрагические нарушения», – утверждает замдиректора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов в интервью РБК.
Специалист также отметил, что такие нарушения могут привести к различным серьезным неврологическим проявлениям.
Фото: pixabay.com
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Эксперт предупреждает: коронавирус может вызвать тромбозы
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