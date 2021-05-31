Эксперт предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Специалисты должны выявить обстоятельства появления и распространения нового коронавируса, чтобы избежать подобного в будущем. Такую точку зрения озвучил в воскресенье в эфире телеканала NBC декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес, сообщает ТАСС.
Питер Хотес – один из руководителей центра по разработке вакцин в Техасе, он считает что получить указанную информацию "жизненно важно".
– Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы полностью не разберемся в происхождении COVID-19, то возможно появление COVID-26 и COVID-32, – отметил Хотес.
Эксперт считает, что в провинцию Хубэй следует как минимум на шесть месяцев отправить группу ученых, в том числе вирусологов, эпидемиологов, экспертов по летучим мышам. По мнению Хотеса, ученые должны собрать образцы вируса, а также крови людей и животных.
– Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира, – отметил Хотес.
Эксперт признал, что без сотрудничества со стороны Пекина проведение таких исследований вряд ли возможно. Он добавил: следует надавить на Китай, что понесет с собой возможность введения санкций.
В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не сделали требуемый вывод. Согласно итоговому документу миссии, самым правдивым они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку. Наименее вероятным – возникновение вируса в лабораторных условиях.
Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность исследованием в Китае, проведенным ВОЗ. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам.
Фото: pixabay.com
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Эксперт предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
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