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  2. Эксперт посчитал, что комнатные кондиционеры могут увеличить риск распространения COVID-19

Эксперт посчитал, что комнатные кондиционеры могут увеличить риск распространения COVID-19

Работа кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в местах массового скопления людей может повышать риск распространения коронавируса. Лучше отказаться от их использования и отдать предпочтение естественной вентиляции. Так считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, сообщает ТАСС. 


– Вирус может распространяться быстрее, потому что  при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Таким образом, снижается кратность воздухообмена, в помещении накапливаются и распространяются мелкодисперсные частицы, поддерживаются высокие концентрации инфекционного аэрозоля, – подчеркнул он. 

По мнению Чуланова, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений помогут снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Также не стоит забывать о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски. 

Фото: pixabay.com
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