Эксперт: польский маршрут имеет шансы стать ключевым для афганских беженцев

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. Он, в частности, напомнил о заявлении Александра Лукашенко в недавнем интервью российскому журналу «Национальная оборона» о том, что в скором времени стоит ожидать еще больший наплыв беженцев из Афганистана, в частности тех, кто работал на американцев, но кого США отказываются теперь принимать в своем государстве.
- Маршруты возможного прихода в ЕС огромной массы прозападной части афганского общества просчитываются легко, - отметил Юрий Шевцов. - Я бы обратил огромное внимание на восточно-европейский маршрут. Турция и Иран, скорее всего, много афганцев не примут даже транзитом. По воздуху тоже - миллионы не пойдут. Значит, польский маршрут имеет шансы стать ключевым. В этом смысле быстрое разрушение Польшей и какими-то кругами в ЕС всей системы взаимодействия с Беларусью по сдерживанию нелегальной миграции выглядит элементом стратегического замысла в пользу афганского транзита через восточную Европу.
По словам аналитика, афганский исход не является слишком стихийным:
- Об угрозе голода и беженства оттуда уже как минимум год идут заявления структур ООН. Но меры по его предотвращению пока недостаточны. Разрушение взаимодействия с Беларусью по беженцам и отсутствие реальных мер по преодолению миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси - это создание условий для огромного афганского беженского потока в ЕС через Польшу. И это делает не Россия.