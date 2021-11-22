Эксперт: Польшей ратифицирована Женевская конвенция, поэтому беженцы имеют право прибыть на территорию страны

О том, что поскольку Польшей ратифицирована Женевская конвенция, то беженцы могут прибыть на территорию этой страны, политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Те, кто в логистическом центре, это самые бедные и обездоленные. Это люди, у которых нет денег на проводников, способных перенаправить их через окна в границы. И это те, кто ожидает гуманитарного коридора, законного решения, – обратил внимание политолог.
Александр Шпаковский отметил, что в сети начали появляться комментарии, в которых люди с недоумением высказываются о беженцах.
– Они то с вакцинацией воюют, то с беженцами, то еще чем-то. Это не те направления борьбы, которые актуальны на нынешнем этапе. Но тем не менее этим людям рекомендую почитать Женевскую конвенцию. Там все написано. Женевская конвенция ратифицирована Польшей. То есть они [беженцы] имеют полное право с точки зрения системы международных договоров, в которой регулируется данная проблема, прибыть на территорию Польши и подать в компетентные инстанции прошение о предоставлении статуса беженца, – отметил эксперт.
В случае отказа выполнять эти условия, считает политолог, Польше и некоторым другим странам необходимо выйти из Женевской конвенции.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.