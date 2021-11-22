Эксперт: Польшей ратифицирована Женевская конвенция, поэтому беженцы имеют право прибыть на территорию страны

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– обратил внимание политолог.Александр Шпаковский отметил, что в сети начали появляться комментарии, в которых люди с недоумением высказываются о беженцах.отметил эксперт.В случае отказа выполнять эти условия, считает политолог, Польше и некоторым другим странам необходимо выйти из Женевской конвенции.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.