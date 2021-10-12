Эксперт: Польша – одна из немногих стран, которая, присоединившись к Евросоюзу, не потеряла, а выиграла

Таким мнением поделился депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Польша – одна из немногих стран, которая, присоединившись к Евросоюзу, не потеряла, а выиграла. Она очень грамотно использовала свое положение, вытянула все дотации, которые только смогла, и инфраструктуру за счет Европейского союза, в том числе автобаны и прочее. Польша уже практически закончила. Теперь правильно было бы сказать: "Спасибо вам, до свидания! Давайте будем работать как равноправные партнеры". К этому Польша и готовится", – обратил внимание Вальдемар Гердт.
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