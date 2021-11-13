Эксперт: Польша искусственно удерживает беженцев, чтобы привлечь внимание ЕС

Таким мнением поделился руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН Николай Межевич в эфире телеканала ОНТ:

– Возникает вопрос: а зачем ей внимание? Дело в том, что Польская Республика находится сейчас под огнем критики за свои действия со стороны Брюсселя. У ЕС очень много претензий. Ведь именно Польша в последние десятилетия получала самые большие деньги из Брюсселя в пересчете на душу населения, – подчеркнул Николай Межевич. – Отвлечь внимание от других проблем поляки могут только одним образом – демонстрируя искусственно созданную угрозу на своей границе. Мол, Польша защищает Европу от беженцев до самой Португалии.