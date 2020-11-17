Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема

Об этом заявил кандидат философских наук, доцент, завотделом социологии госуправления Института социологии НАН Николай Щекин:
– Совещание по вопросам внешней политики, которое провел Президент, своевременно и архиактуально. Беларусь стала центром столкновения геополитических интересов мировых игроков. Мобилизация политической элиты во главе с Президентом предотвратили горячую войну и как таковое развертывание театра военных действий на территории нашей страны.
Николай Щекин отметил, что НАТО продолжает проявлять свои агрессивные намерения по отношению к нашей стране:
– Так, 25 октября пролет из Румынии самолета радиоэлектронной разведки CL-600, оснащенного по новейшей программе ARTEMIS, около северо-западных границ Беларуси является шагом недружественным и не способствующим диалогу с нами. Также не добавляет доверия атака на государственные органы управления хакерской группировки XDSpy, работающей на иностранное государство. Равно как и выделение средств Европейским союзом в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси". Деньги пойдут на финансирование "независимых" СМИ, блогеров, студентов и молодых специалистов, а также на развитие инициатив и приобщение людей к "сообществу, выступающему за демократию". Все эти факты свидетельствуют о прямом и наглом вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Карты открыты. Теперь становится понятно, что предпринимаемые Президентом действия последние три месяца – это даже не про хунту. Речь идет о защите суверенности и независимости страны. Политику санкций, ультиматума и шантажа Беларусь не приемлет.
Целью и смыслом работы государственной системы управления и прежде всех силовых структур, по мнению эксперта, станет обеспечение безопасности внешнего контура государства:
– Считаю, что такая работа должна включать в себя, во-первых, систематизацию в определении приоритетов во внешней политике. Во-вторых, анализ рисков для страны на ближайшие три года в региональной системе координат безопасности. В-третьих, выявление болевых точек развития гражданского общества. В-четвертых, определение стратегических партнеров во внешней политике. В-пятых, реализацию механизмов по наступательному характеру внешней политики Беларуси с проведением своей повестки в геополитическом противостоянии. В-шестых, активизацию работы с белорусской диаспорой, поддерживающей суверенность Беларуси.
Помимо определения приоритетов внутреннего политического и экономического развития белорусского общества особое внимание следует уделить финансовой и банковской сферам, их эффективности и безопасности на мировых рынках, считает Николай Щекин:
– Уверен, что на Всебелорусском народном собрании будет смоделирована не только внутристрановая конструкция развития государства с акцентированным вниманием по вопросам кадровой политики и системы государственного управления, а также модернизации Конституции, но и даны ответы на вопросы по оперативной обстановке внешних угроз и реализации национальных интересов. Среди первостепенных задач – поставить заслон терроризму и экстремистской идеологии.
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Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК