Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема

Николай Щекин отметил, что НАТО продолжает проявлять свои агрессивные намерения по отношению к нашей стране:Целью и смыслом работы государственной системы управления и прежде всех силовых структур, по мнению эксперта, станет обеспечение безопасности внешнего контура государства:Помимо определения приоритетов внутреннего политического и экономического развития белорусского общества особое внимание следует уделить финансовой и банковской сферам, их эффективности и безопасности на мировых рынках, считает Николай Щекин: