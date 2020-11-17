Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема

Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема

Об этом заявил кандидат философских наук, доцент, завотделом социологии госуправления Института социологии НАН Николай Щекин:  

– Совещание по вопросам внешней политики, которое провел Президент, своевременно и архиактуально. Беларусь стала центром столкновения геополитических интересов мировых игроков. Мобилизация политической элиты во главе с Президентом предотвратили горячую войну и как таковое развертывание театра военных действий на территории нашей страны.

Николай Щекин отметил, что НАТО продолжает проявлять свои агрессивные намерения по отношению к нашей стране:

– Так, 25 октября пролет из Румынии самолета радиоэлектронной разведки CL-600, оснащенного по новейшей программе ARTEMIS, около северо-западных границ Беларуси является шагом недружественным и не способствующим диалогу с нами. Также не добавляет доверия атака на государственные органы управления хакерской группировки XDSpy, работающей на иностранное государство. Равно как и выделение средств Европейским союзом в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси". Деньги пойдут на финансирование "независимых" СМИ, блогеров, студентов и молодых специалистов, а также на развитие инициатив и приобщение людей к "сообществу, выступающему за демократию". Все эти факты свидетельствуют о прямом и наглом вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Карты открыты. Теперь становится понятно, что предпринимаемые Президентом действия последние три месяца – это даже не про хунту. Речь идет о защите суверенности и независимости страны. Политику санкций, ультиматума и шантажа Беларусь не приемлет.

Целью и смыслом работы государственной системы управления и прежде всех силовых структур, по мнению эксперта, станет обеспечение безопасности внешнего контура государства:

– Считаю, что такая работа должна включать в себя, во-первых, систематизацию в определении приоритетов во внешней политике. Во-вторых, анализ рисков для страны на ближайшие три года в региональной системе координат безопасности. В-третьих, выявление болевых точек развития гражданского общества. В-четвертых, определение стратегических партнеров во внешней политике. В-пятых, реализацию механизмов по наступательному характеру внешней политики Беларуси с проведением своей повестки в геополитическом противостоянии. В-шестых, активизацию работы с белорусской диаспорой, поддерживающей суверенность Беларуси.

Помимо определения приоритетов внутреннего политического и экономического развития белорусского общества особое внимание следует уделить финансовой и банковской сферам, их эффективности и безопасности на мировых рынках, считает Николай Щекин:

– Уверен, что на Всебелорусском народном собрании будет смоделирована не только внутристрановая конструкция развития государства с акцентированным вниманием по вопросам кадровой политики и системы государственного управления, а также модернизации Конституции, но и даны ответы на вопросы по оперативной обстановке внешних угроз и реализации национальных интересов. Среди первостепенных задач – поставить заслон терроризму и экстремистской идеологии.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Сакральная жертва и мученичество как неотъемлемая часть революции
Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена
Мемориал воинам-освободителям в Браславе | Обелиски великого подвига
Сегодня в Мстиславле открыли заново построенную городскую баню
Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19
Федор Повный: "Гибель человека – сигнал о тупике и призыв к примирению"
В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти
В Барановичах сын обнаружил в доме мертвых родителей
Могилевчанина приговорили к трем годам лишения свободы за насилие в отношении милиционера
Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь мы обвиняем
Онколог рассказал, как не заболеть раком
Умер режиссер Роман Виктюк
МИД: Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде
Какие символы внедряла гитлеровская пропаганда на оккупированной территории Беларуси
В Барановичах снабженец обокрал предприятие на сумму свыше 38 тысяч рублей
В Мстиславле после масштабной реконструкции открыли районную поликлинику
Барсуков: В последнее время поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске
В Минздраве рассказали, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах
Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Патрушев: пандемия проверяет на прочность глобальные политические и экономические системы
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
Секретари совбезов стран ОДКБ приняли заявление о борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией
Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле
Выпускница Гарварда, сторонница европейской интеграции и первая женщина – президент Молдовы. Главное о Майе Санду
В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
Стая розовых фламинго высадилась на озере Караколь в Казахстане
Минчанин украл из магазина конфет на 300 рублей
Соблюдать дистанцию и тормозить плавно: ГАИ напоминает правила движения в гололед
Лукашенко потребовал навести порядок в столице: Минск в кладбище превращать нельзя!
В Минске такси врезалось в дерево
Репортаж из рейда: как мы с участковым прошлись по притонам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
В информационном противостоянии необходимо правовое регулирование деструктивных СМИ
Белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио
ФОТОФАКТ: В Минске украшают витрины к Новому году
Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Школьники вымогали у жителя Барановичей деньги взамен на сохранность его интим-фото
ФОТОФАКТ: В Минске зима напомнила о своем скором приходе
Кривошеев: параллельная медиареальность имеет тенденцию к затуханию
Кривошеев: до миллиона долларов еженедельно тратилось для продвижения деструктивного контента в соцсетях
Более 30 тысяч деревьев высадили в Бресте в текущем году
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Число белорусских миротворцев в Ливане планируют увеличить
Кривошеев: цифровая реальность в Беларуси изменилась
В дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая вернулось отопление
Авторы
СКАНИРУЙТЕ