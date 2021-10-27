Эксперт по питанию перечислила полезные свойства меда

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" эксперт по питанию Галина Мерааи перечислила полезные свойства меда и рассказала, когда продукт может быть опасен для здоровья.
– Мед богат углеводами. В частности, сахарозой, мальтозой, глюкозой и фруктозой. Последние два составляют около 70–80 процентов из всех углеводов в меде. В продукте есть витамины группы В, РР, С, а также микро- и макроэлементы, такие как цинк, железо, хром, селен. И аминокислотами мед тоже богат. Их там около 20, – сообщила эксперт по питанию.
Однако Галина Мерааи предупредила, что мед ни в коем случае нельзя добавлять в горячие чай и молоко, поскольку в таком случае не только теряются полезные свойства продукта, но и образуются опасные вещества.
– При нагревании меда больше чем на 60 градусов выделяются ядовитые вещества, в том числе канцероген, мутаген и угнетатель нервной системы оксиметилфурфурол, – предупредила эксперт по питанию.
Благодаря полезным веществам, содержащимся в меде, продукт помогает от кашля, укрепляет иммунитет, обладает антибактериальным действием.
– Особенно полезен мед в сотах, – отметила Галина Мерааи.
Вместе с тем врач Дмитрий Чеснов предупредил, что мед – это калорийный продукт. В ста граммах содержится 328 ккал.
При неконтролируемом употреблении меда пациенты могут столкнуться с такими проблемами, как нарушение обмена желчи, аллергия, повышение уровня глюкозы и нагрузки на поджелудочную железу, обратила внимание Галина Мерааи.
– У детей аллергия на мед бывает часто, – дополнил слова коллеги Дмитрий Чеснов.
Эксперт по питанию посоветовала употреблять не более 1–2 чайных ложек меда в день.
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