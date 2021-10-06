Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:38 (мск) растет в цене на 2,5% – до 51,38 тысячи долларов, а Ethereum снижается на 1,75% – до 3,387 тысячи долларов.– пояснил он.– добавил он.Но при этом эксперт подчеркнул, что если случатся какие-либо негативные события, цена может регулироваться и приблизится к ближайшим уровням поддержки: Ethereum –к 3,177 тысячи долларов, а биткоин – к 46 тысячам.