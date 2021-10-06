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  2. Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Прогнозируется, что цена самой популярной криптовалюты к концу недели может существенно увеличиться – на 2,5%. А стоимость другой – Ethereum – на 7%. Так предположил руководитель компании J2TX Артем Моисеев, передает РИА Новости.


На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:38 (мск) растет в цене на 2,5% – до 51,38 тысячи долларов, а Ethereum снижается на 1,75% – до 3,387 тысячи долларов.

– Минувшая неделя была успешной для криптовалют, несмотря на снижение фондовых индексов и угрозы нового регулирования индустрии: суммарные притоки в фонды составили 90 миллионов долларов (в Bitcoin – 69 миллионов долларов, а в Ethereum – 20 миллионов долларов). Сложность добычи "монет" и прибыль майнеров восстанавливаются, а уровень вычислительной мощности уже практически приблизился к показателям августа, – пояснил он. 

– Если судить по техническому анализу, на прошлой неделе лидеры рынка выросли примерно на 20% и сейчас стремятся к максимумам. По нашим прогнозам, Ethereum на этой неделе может достичь уровня 3,63 тысячи долларов, а биткоин – 52,7 тысячи долларов, – добавил он. 

Но при этом эксперт подчеркнул, что если случатся какие-либо негативные события, цена может регулироваться и приблизится к ближайшим уровням поддержки: Ethereum –к 3,177 тысячи долларов, а биткоин – к 46 тысячам.
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Фото: РЕЙТЕР
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