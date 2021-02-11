Такое мнение высказала сегодня «СБ. Беларусь сегодня» председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского областного исполнительного комитета Тамара Красовская по итогам доклада Президента на VI Всебелорусском народном собрании. Эксперт отметила, что Глава государства в любом своем выступлении уделяет значительное внимание семье.
– Программа семейного капитала, о которой говорил Президент, сыграла очень большую положительную роль. Диалоговые площадки показали, что систему семейного капитала нужно расширять. Например, нужно мотивировать семьи с одним ребенком рожать второго и последующих детей, – рассказала Тамара Красовская.
По ее словам, многодетные семьи во время работы диалоговых площадок просили расширить возможности семейного капитала: использовать его для погашения ссуды или займа от организации на строительство жилья, покупки доли в жилье, приобретения технических средств реабилитации, протезирования, получения высшего образования в частных вузах, приобретения отечественного автомобиля.
– Мы гордимся, что в Минской области 19,5 тысячи многодетных семей. Две семьи воспитывают по одиннадцать детей, – сообщила Тамара Красовская.
Она обратила внимание на слова Президента о поддержке пожилых людей, о важности сохранения связи поколений:
– Мы развиваем сеть стационаров, учреждений для присмотра за пожилыми людьми, но самое важное, когда люди живут в семье. Хотя у нас единственная в мире настолько развития система социальной защиты пожилых людей.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
500
Эксперт отмечает социальную направленность Программы развития на пятилетку
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter