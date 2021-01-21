Армину Лашету, избранному главой Христианско-демократического союза Германии, в первую очередь стоит задуматься не о внесении разного рода реформ, а об объединении разобщенных групп внутри партии. Таким мнением в интервью телеканалу CNBC International поделилась глава Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин.
– Думаю, главная задача Лашета сейчас – это не думать о реформах, а объединять партию, – сказала эксперт.
Как пояснила Пульерин, в ХДС сейчас представлены разные группы, которые не действуют сообща. В особенности это касается поддерживающих Фридриха Мерца – он был основным соперником Лашета на внутрипартийных выборах. «Их [сторонников Мерца] все еще необходимо убедить в том, что Лашет – это и их кандидат», – считает Пульерин. Она также добавила, что ранее возглавлявшая правящую партию Аннегрет Крамп-Карренбауэр с задачей объединения не справилась.
Характеризуя выборы внутри ХДС, Пульерин заявила: «Они показали, как сильно немцы любят статус-кво и как сильно они цепляются за преемственность». Здесь важен контекст: Лашета сейчас называют одним из основных потенциальных преемников Ангелы Меркель. Дело в том, что именно у лидера ХДС больше всего шансов занять пост канцлера Германии, который сейчас – за Меркель.
Пульерин уверена: если Лашета изберут канцлером, в контексте внешней политики он будет привержен теме единства (ЕС в целом и Германии с Францией в частности). При этом, предположила эксперт, лидер ХДС будет продвигать влияние Евросоюза в мире. Впрочем, по мнению Пульерин, стоит учитывать, что Лашету пока недостает политического веса, который есть у Меркель.
Выборы в бундестаг (немецкий парламент) состоятся 26 сентября 2021 года.
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Эксперт: основная задача Лашета сейчас – не реформы, а объединение партии
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