Эксперт: основная задача Лашета сейчас – не реформы, а объединение партии

сказала эксперт.Как пояснила Пульерин, в ХДС сейчас представлены разные группы, которые не действуют сообща. В особенности это касается поддерживающих Фридриха Мерца – он был основным соперником Лашета на внутрипартийных выборах.– считает Пульерин. Она также добавила, что ранее возглавлявшая правящую партию Аннегрет Крамп-Карренбауэр с задачей объединения не справилась.Характеризуя выборы внутри ХДС, Пульерин заявила:Здесь важен контекст: Лашета сейчас называют одним из основных потенциальных преемников Ангелы Меркель. Дело в том, что именно у лидера ХДС больше всего шансов занять пост канцлера Германии, который сейчас – за Меркель.Пульерин уверена: если Лашета изберут канцлером, в контексте внешней политики он будет привержен теме единства (ЕС в целом и Германии с Францией в частности). При этом, предположила эксперт, лидер ХДС будет продвигать влияние Евросоюза в мире. Впрочем, по мнению Пульерин, стоит учитывать, что Лашету пока недостает политического веса, который есть у Меркель.Выборы в бундестаг (немецкий парламент) состоятся 26 сентября 2021 года.