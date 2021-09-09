Эксперт опроверг популярный миф о мясе

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин опроверг миф о вреде непрожаренного мяса и сообщил, что недоготовленная говядина, напротив, полезна для здоровья.
– Красное мясо должно быть в рационе каждого человека. Оно богато белком, витаминами и незаменимыми аминокислотами. Говядина повышает уровень гемоглобина и понижает риск возникновения анемии. Последнее очень важно, поскольку ученые утверждают, что анемия влияет на умственное развитие, – объяснил врач.
Отдельно медик рассказал о пользе мраморной говядины.
– Она богата олеиновой кислотой. Это вид жира, который содержится, например, в оливковом масле. Жир в мраморной говядине делает ее нежнее и сочнее, – подчеркнул Сергей Агапкин.
Вместе с тем специалист отметил, что белками и железом польза мяса не исчерпывается.
– В нем есть калий, цинк, фосфор, йод, набор витаминов от А до Е и уникальный В12, который содержится только в продуктах животного происхождения. Он необходим нашему организму для нормального функционирования нервной системы. Американские ученые уверены, что умеренное потребление красного мяса не влияет на краткосрочные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, – пояснил врач.
Сергей Агапкин уточнил, что при выборе мяса важно обращать внимание на производителей.
– Если уверены в том, что выбранное вами мясо хорошего качества, слабо прожаренный стейк не нанесет вреда здоровью. Поэтому вывод такой: говядину есть не только вкусно, но и полезно, – заключил специалист.
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