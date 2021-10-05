Эксперт объяснила, почему важно как можно быстрее создать коллективный иммунитет

В Беларуси необходимо как можно быстрее создать коллективный иммунитет, чтобы защитить от коронавирусной инфекции людей, которым вакцинация против COVID-19 противопоказана. Об этом сообщила Инна Федорова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации.
Эксперт отметила, что коллективный иммунитет формируется на уровне популяции. Поэтому чем выше иммунная прослойка, тем эффективнее защита от коронавируса.
– В иммунной среде вирусу крайне сложно распространяться и изменяться, – добавила Инна Федорова.
По ее словам, коллективный иммунитет важно создать именно вакцинацией, поскольку благодаря прививке можно безопасно сформировать качественную защиту от заболевания.
– Минимальный уровень охвата вакцинацией населения должен составлять не менее 60 процентов. Лучше, чтобы этот показатель был выше. В условиях меняющихся штаммов и увеличения заразности возбудителя требования к минимальному уровню возрастают. Борьба с пандемией COVID-19 предусматривает участие каждого. Прививаясь, мы вносим личный вклад в борьбу с вирусом. А формируя коллективный иммунитет, защищаем себя и свое окружение, даем возможность получить защиту тем людям, которые не могут сделать прививку по противопоказаниям или по возрасту. Например, дети на сегодняшний день пока не вакцинируются от коронавирусной инфекции. Поэтому защитить их можно популяционным иммунитетом, – резюмировала Инна Федорова.
Напомним, что новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавируса, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.