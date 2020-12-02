Бывают ситуации, когда папку с личными данными нужно уберечь от чужих глаз: это можно сделать на любом устройстве, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, с помощью каких способов.
– Скрыть папку в смартфонах на ОС Android можно с помощью диспетчера файлов (File Manager). В телефонах, работающих на iOS все проще: есть встроенная функция в настройках медиафайлов (нужно нажать «Скрыть»). И, конечно, можно воспользоваться сторонними приложениями, – поделилась специалист.
Но здесь важно понимать, что скрытие папки не дает стопроцентную защиту данных. Таким способом вы прячете что-либо от близких, которые без спроса могут заглянуть в ваше устройство. Но и они при желании смогут получить доступ к файлам – достаточно подключить смартфон к компьютеру и увидеть все, что вы спрятали.
Екатерина Рудая советует защитить свою информацию и поставить пароль разблокировки или создать папку, открытие которой будет возможно только при вводе пароля (в этом поможет приложение ES Проводник).
– Для пароля стоит использовать длинные сочетания с цифрами и символами. Для хранения файлов удобно облачное хранилище, – заключила эксперт.
Опубликовано:
275
Эксперт объяснила, как создать в смартфоне невидимую папку
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter