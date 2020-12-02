Эксперт объяснила, как создать в смартфоне невидимую папку

Фото:

pixabay.com

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, с помощью каких способов.– поделилась специалист.Но здесь важно понимать, что скрытие папки не дает стопроцентную защиту данных. Таким способом вы прячете что-либо от близких, которые без спроса могут заглянуть в ваше устройство. Но и они при желании смогут получить доступ к файлам – достаточно подключить смартфон к компьютеру и увидеть все, что вы спрятали.Екатерина Рудая советует защитить свою информацию и поставить пароль разблокировки или создать папку, открытие которой будет возможно только при вводе пароля (в этом поможет приложение ES Проводник).– заключила эксперт.