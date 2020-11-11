Проблемы могут быть связаны как с самим зарядным устройством, так и с телефоном, пишет агентство «Прайм».
Разложим процесс пополнения запаса батареи по полочкам: в нем участвует зарядка, кабель, разъем и контроллер заряда внутри устройства. Как утверждает руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток, проблемы с зарядкой аппарата могут быть связаны с любым из этих пунктов.
В первую очередь причина сбоя может заключаться в некачественном блоке питания. Чтобы проверить, ваш ли это случай, попробуйте подключить другое зарядное устройство. Если все работает, зарядку надо заменить. Также приобретать новую нужно, если существуют неполадки с кабелем. Например, когда он надорван рядом с разъемом. Кстати, если провод тонкий, зарядка может идти медленнее, так что это лучше учитывать при покупке.
Что касается разъема, его называют самым уязвимым местом зарядного устройства. «Обычно нескольких энергичных «вынул-вставил» на разъеме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне», – уточняет Черток.
А проблемы с аккумуляторами обычно настигают пользователей по истечении нескольких лет использования телефона. Почему такой срок? Примерно на столько хватает среднестатистического запаса аккумулятора. После этого он рано или поздно сломается. И этот момент можно подловить. «Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется все больше времени, а сама зарядка требуется чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заряжаться вообще», – подытожил эксперт.
Фото: pixabay.com
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Эксперт объяснил, почему телефон перестает заряжаться
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