Эксперт объяснил, можно ли заразиться коронавирусом при купании в водоемах

Заболеть COVID-19 в воде невозможно. Риски связаны с тем, что на пляжах наблюдается большое скопление людей, которые не соблюдают меры предосторожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Видновской районной клинической больницы (Московская область, Россия).
– Подхватить вирус, купаясь в водоеме, нельзя. Доказательств того, что возбудитель COVID-19, который передается воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, нет, – пояснила врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.
Пляжный отдых опасен большими скоплениями людей, несоблюдением дистанции, пренебрежением средствами защиты.
Очень много людей собирается в зонах пляжной торговли и питания, около раздевалок, создавая благоприятные условия для распространения COVID-19.
Фото: pixabay.com
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