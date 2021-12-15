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  2. Эксперт объяснил, как свекла может помочь при высоком артериальном давлении

Эксперт объяснил, как свекла может помочь при высоком артериальном давлении

Гипертензия воздействует на весь организм, однако больше всего страдают органы-мишени, в частности сосуды, сердце, головной мозг, почки и орган зрения. Чтобы снизить высокое артериальное давление без лекарств, достаточно выпить свекольный сок. Об этом в эфире программы "О самом главном" сказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Там [в свекольном соке] содержатся органические соединения азота, которые расширяют кровеносные сосуды, – обратил внимание Сергей Агапкин.

За счет этого и происходит снижение давления.

Вместе с тем привести показатели к норме может какао, в котором есть флавоноиды – вещества растительного происхождения, являющиеся потенцирующими для выработки окиси азота.

Кроме того, способность снижать артериальное давление выявлена у козьего молока. Этим свойством продукт обладает благодаря высокому содержанию казеина.

Некоторые ягоды также могут быть хорошими помощниками для нормализации давления. Среди таковых Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, назвал калину, боярышник и рябину.

Фото: pixabay.com
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