Эксперт объяснил, как свекла может помочь при высоком артериальном давлении

Гипертензия воздействует на весь организм, однако больше всего страдают органы-мишени, в частности сосуды, сердце, головной мозг, почки и орган зрения. Чтобы снизить высокое артериальное давление без лекарств, достаточно выпить свекольный сок. Об этом в эфире программы "О самом главном" сказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Там [в свекольном соке] содержатся органические соединения азота, которые расширяют кровеносные сосуды, – обратил внимание Сергей Агапкин.
За счет этого и происходит снижение давления.
Вместе с тем привести показатели к норме может какао, в котором есть флавоноиды – вещества растительного происхождения, являющиеся потенцирующими для выработки окиси азота.
Кроме того, способность снижать артериальное давление выявлена у козьего молока. Этим свойством продукт обладает благодаря высокому содержанию казеина.
Некоторые ягоды также могут быть хорошими помощниками для нормализации давления. Среди таковых Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, назвал калину, боярышник и рябину.
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