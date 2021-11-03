Эксперт объяснил, как предотвратить болезни суставов в зрелом возрасте

Болезни суставов – это не обязательно проблемы пожилых людей. О том, как предотвратить их развитие в молодом и зрелом возрасте, в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Важна дисциплина. Нужно контролировать вес, который не должен выходить за рамки референсного значения. Это значит, что индекс массы тела необходимо держать в нормальных значениях, – обратил внимание мануальный терапевт.
Не менее важно, по словам эксперта, выбирать правильную физическую нагрузку при занятиях спортом.
– Необходимо избегать бега, прыжков и тяжелых вертикальных нагрузок. Эти простые правила помогут сохранить суставы до зрелого возраста, – отметил Дмитрий Шубин.
Ранее врач рассказывал о защищающих от болезней суставов продуктах. В частности, он назвал желатин, богатый важным для организма коллагеном; желтый перец, в котором много витамина С; жгущий перец – продукт с высоким содержанием капсаицина.
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