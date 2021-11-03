SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Эксперт объяснил, как предотвратить болезни суставов в зрелом возрасте

Эксперт объяснил, как предотвратить болезни суставов в зрелом возрасте

Болезни суставов – это не обязательно проблемы пожилых людей. О том, как предотвратить их развитие в молодом и зрелом возрасте, в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– Важна дисциплина. Нужно контролировать вес, который не должен выходить за рамки референсного значения. Это значит, что индекс массы тела необходимо держать в нормальных значениях, – обратил внимание мануальный терапевт.

Не менее важно, по словам эксперта, выбирать правильную физическую нагрузку при занятиях спортом.

– Необходимо избегать бега, прыжков и тяжелых вертикальных нагрузок. Эти простые правила помогут сохранить суставы до зрелого возраста, – отметил Дмитрий Шубин.

Ранее врач рассказывал о защищающих от болезней суставов продуктах. В частности, он назвал желатин, богатый важным для организма коллагеном; желтый перец, в котором много витамина С; жгущий перец – продукт с высоким содержанием капсаицина.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы