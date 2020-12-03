Признаков грядущей «смерти» гаджета несколько, пишет агентство «Прайм». Их перечислил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
В первую очередь предвещать скорые неполадки может деформация смартфона. Например, если сломан корпус или разбит экран. Также стоит насторожиться, если гаджет перестал держать зарядку или начал нагреваться без особых причин. Кроме того, о поломке в скором времени могут говорить неполадки в работе сенсорной панели, динамика или микрофона. То же можно сказать и о «глюках» со связью, Wi-Fi, Bluetooth.
«Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако применение неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в «кирпич», – предостерег специалист.
Фото: pixabay.com
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Эксперт объяснил, как понять, что смартфон скоро сломается
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