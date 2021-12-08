Эксперт об ответных санкциях: в стереотипное мышление Запада не укладывается, что мы выступаем с таким вызовом

В ответ на санкции Беларусь с 1 января вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, которые осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны. Мнением об этом поделился сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– Этот законопроект важно воспринимать с теми решениями, которые принимались и рассматривались Правительством по импортозамещению. Сейчас планируется реализовать около 47 соответствующих программ для того, чтобы сгенерировать объем производства товаров на сумму 9 млрд долларов. То есть все наши оппоненты не получат эту сумму. Мы сами сгенерируем эти товары, прибавочную стоимость, – высказал мнение он.
Он также указал на важную компоненту:
– Она состоит в том, чтобы торговые сети приняли политику, которая сейчас реализуется Правительством Беларуси, и сориентировались на импортозамещение. То есть на полках магазинов должна быть белорусская продукция, – отметил он.
– Это типичный кризис любой капиталистической модели. Когда они провели техническую модернизацию оборудования, то уволили огромное количество людей. Машины стали производить гораздо больше продукции. Но продавать ее особо некому: у всех своего хватает. То есть санкции – это защита своего рынка, чтобы прожить период перепроизводства и финансового кризиса, – подчеркнул он.
Введение Беларусью ответных санкций в отношении ЕС и США, как сказал аналитик, стало неожиданным ударом.
– Политический истеблишмент [Запада] думал, что они сильные, а санкции будут в одностороннем порядке. Это стереотипное мышление, в которое не укладывается, что небольшая страна Беларусь выступает с таким вызовом в отношении коллективного Запада. Мол, они еще имеют наглость вводить ответные санкции и ограничивать рынок. Для них это фактически убийство. Но реальность такова: мы их продукцию закрываем от тиражирования, заменяем ее аналогичным производством, – озвучил точку зрения он.
Аналитик предположил, что ближайшие несколько лет в США и Европе будет наблюдаться смена политических элит. Возможен приход совершенно новых игроков, которые будут удовлетворять интересы европейского и американского капитала.