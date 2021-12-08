Эксперт об ответных санкциях: в стереотипное мышление Запада не укладывается, что мы выступаем с таким вызовом

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– высказал мнение он.Он также указал на важную компоненту:– отметил он.Санкционную политику Запада специалист связал и с кризисом перепроизводства:– Это типичный кризис любой капиталистической модели. Когда они провели техническую модернизацию оборудования, то уволили огромное количество людей. Машины стали производить гораздо больше продукции. Но продавать ее особо некому: у всех своего хватает. То есть санкции – это защита своего рынка, чтобы прожить период перепроизводства и финансового кризиса, – подчеркнул он.Введение Беларусью ответных санкций в отношении ЕС и США, как сказал аналитик, стало неожиданным ударом.– озвучил точку зрения он.Аналитик предположил, что ближайшие несколько лет в США и Европе будет наблюдаться смена политических элит. Возможен приход совершенно новых игроков, которые будут удовлетворять интересы европейского и американского капитала.