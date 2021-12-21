Эксперт об инциденте у посольства Беларуси в Лондоне: заслуживают ли такие люди белорусского паспорта?

– Это отвратительный эпизод. Я всегда стараюсь высказываться дипломатично, но в этот раз не буду. Пьяное (либо в состоянии наркотического опьянения) быдло с нецензурной бранью и угрозами в количестве 3 на 1 нападало на наших дипломатов. Консул был вынужден выслушивать поток мата и терпеть удары. Сейчас у человека диагностировано сотрясение мозга, перелом носа, повреждены зубы. Если бы он [в ответ] применил силу, представляете, как из этого бы раздули? Возможно, нападающие и ждали, что сейчас дипломаты кинутся в драку, – сказал эксперт.
Александр Шпаковский отметил, что после случившегося наши британские партнеры оказались в весьма неудобном положении:
– Мы выполняем свои международные обязательства. Дипломаты находятся под защитой Венской конвенции. Вне зависимости от того, как мы относимся к стране, наша милиция охраняет их дипломатические учреждения в Беларуси. Сейчас наши британские партнеры обязаны объяснить, почему белорусское посольство не находится под охраной, как так получилось, что "беглые" напали на дипломатов, почему в Лондоне, где диджитализация высочайшего уровня, не могут найти человека, который был без маски? Пускай теперь оправдываются на весь мир.
Политолог подчеркнул, что случившееся стало еще одним поводом задуматься над тем, нужны ли нам такие соотечественники, заслуживают ли они белорусского паспорта:
– На сегодняшний день у нас в Конституции нет такой нормы –о лишении белорусского гражданства. Однако документ Конституции не статичен, мы готовим новую редакцию. Стоит задуматься над предложением ГУБОПиК о лишении гражданства бывших соотечественников, долгое время проживающих за рубежом и совершающих преступления против Беларуси. Нужно прекратить издевательство над белорусским народом.
Вечером 19 декабря в Лондоне было совершено нападение на посольство Беларуси. Сначала группа лиц испортила фасад здания загранучреждения, а затем атаковала прибывших на место белорусских дипломатов. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. После прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона.
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