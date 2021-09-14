Эксперт – о том, почему Украина ведет недружественную политику с Беларусью
– Они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому и пытаются всегда быть впереди той волны, которая, как им кажется, принесет им наибольшую прибыль. Сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать. На Россию они лают уже давно, а на Беларусь… Сегодня это в моде и у Польши, и у Прибалтики, и у [их] американских хозяев, которые заправляют всем в Восточной Европе. Они думают, что это принесет им политические дивиденды, – сказал эксперт.