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  2. Эксперт – о том, почему Украина ведет недружественную политику с Беларусью

Эксперт – о том, почему Украина ведет недружественную политику с Беларусью

В рамках международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» государственный деятель Израиля, эксперт в области военно-политических вопросов Яков Кедми пояснил, почему представители украинской власти ведут недружественную политику с нашей страной.

– Они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому и пытаются всегда быть впереди той волны, которая, как им кажется, принесет им наибольшую прибыль. Сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать. На Россию они лают уже давно, а на Беларусь… Сегодня это в моде и у Польши, и у Прибалтики, и у [их] американских хозяев, которые заправляют всем в Восточной Европе. Они думают, что это принесет им политические дивиденды, – сказал эксперт. 
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