Эксперт – о том, каким мылом пользоваться для профилактики коронавируса

Неожиданный поворот – совсем не обязательно использовать антибактериальное, пишет РИА Новости.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что такое мыло может оказать противоположный желаемому эффект: оно может пересушить кожу и «уничтожить не то, что надо» (антибактериальное же).
Тогда чем лучше мыть руки? По словам эксперта, можно использовать обыкновенное детское мыло. Кстати, лучше выбирать твердое, а не жидкое: оно лучше справится с удалением вирусов и бактерий с рук.
Как уточняет «Радио 1», температура воды при этом на эффективность профилактики COVID-19 не влияет.
Фото: pixabay.com
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