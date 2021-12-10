Эксперт – о том, какие последствия для граждан Литвы несет политическая недальновидность местных властей

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Ведущий программы Вадим Шепет сказал:прокомментировал Николай Щёкин.Эксперт подчеркнул: политика некоторых стран-соседок может негативно отразиться на их экономике, что затронет и социальную сферу. В качестве примера Николай Щёкин привел литовскую энергетику:Вадим Шепет привел конкретные цифры. Жители Вильнюса получили счета за отопление в ноябре и узнали, что многим придется платить в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Например, отопление в квартире площадью 63 квадратных метра обойдется в примерно 84 евро. Для сравнения, в прошлом году цифра была около 40 евро.– сказал Николай Щёкин. –Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.