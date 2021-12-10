Эксперт – о том, какие последствия для граждан Литвы несет политическая недальновидность местных властей

Такую тему политолог Николай Щёкин раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет сказал: «Я посмотрел, что пишут литовские СМИ – там творится какой-то хаос. Если прочесть заголовки, страшная история. Крупнейшие акционеры, ежегодно загружающие на суда примерно 11 млн тонн продукции белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», заявляют о том, что транзит калийных удобрений через Литву не может быть прекращен, потому что это пошло бы вразрез с международными соглашениями Литвы, Евросоюза и США. Главы МИД и министерства транспорта Литвы выразили готовность уйти в отставку. Железные дороги Литвы не намерены останавливать транзит белорусских калийных удобрений, так как в случае судебных исков от «Беларуськалия» компании может грозить банкротство… Просто хаос! По-другому не назовешь».
– Вспомните, как во время «Большого разговора» Президент говорил: пусть вводят санкции, не проблема – все им вернется. Ведь в течение последних 26-27 лет именно Беларусь была главным инвестором в экономики Литвы и Латвии. И была бы дальше! Они жили за наш счет, но до сих пор этого не поняли. Сейчас начинают понимать. Разбираться тут не в чем. Им надо просто звонить Президенту Лукашенко, просить прощения, снимать санкции с Беларуси и работать с нами, – прокомментировал Николай Щёкин.
Эксперт подчеркнул: политика некоторых стран-соседок может негативно отразиться на их экономике, что затронет и социальную сферу. В качестве примера Николай Щёкин привел литовскую энергетику: «Двойные стандарты, политическая недальновидность и глупость [местных властей] привели к тому, что уже сейчас в Литве подняли цены на энергию».
Вадим Шепет привел конкретные цифры. Жители Вильнюса получили счета за отопление в ноябре и узнали, что многим придется платить в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Например, отопление в квартире площадью 63 квадратных метра обойдется в примерно 84 евро. Для сравнения, в прошлом году цифра была около 40 евро.
– Они же еще хотят отключиться от нашей энергосистемы, хотят практически все свои электросети сделать по европейским стандартам и переключиться на Европу. Делайте, пожалуйста, не вопрос! – сказал Николай Щёкин. – Только почему-то они молчат о том, что сейчас закупают нашу электроэнергию.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.