Эксперт – о том, что волнует белорусов в преддверии предстоящего референдума по проекту изменений Конституции

– Если брать экспертное сообщество, граждан, заряженных на общественно-политические процессы, их волнует транзит власти, перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом, Правительством, губернатором и Всебелорусским народным собранием. Их волнует переходное положение, выборное законодательство и так далее. Но если взять основную массу белорусов, их волнуют: первое – социальные гарантии, которые должны быть закреплены в новой Конституции. Это все то, что сегодня важно для качественной жизни. На втором месте по обсуждаемости – экономическое развитие, тематика, во многом связанная с нашей союзной интеграцией с Россией. Это и промышленное развитие, и развитие новых технологических линий, и экология, и безопасность, – отметил Андрей Кривошеев.
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения