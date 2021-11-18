Эксперт о ситуации на границе: Польша будет пытаться показать картинку, которая выгодна правящей партии

Об этом политический консультант Михаил Чаплыга заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
Михаил Чаплыга затронул вопрос освещения происходящего на белорусско-польской границе в СМИ:
– Белорусская сторона не ограничивает работу СМИ. То есть [на границу] могут прийти любые [журналисты]. Полякам же более выгодно продемонстрировать картинку так, как они бы хотели. Правящий режим Польши, естественно, будет пытаться показать только ту картинку, которая выгодна правящей партии. Соответственно, допустить кого-либо еще туда [для правящей партии Польши] значит подорвать все усилия по росту своего рейтинга, потому что люди могут увидеть совершенно не агрессивных и не вооруженных беженцев, пытающихся найти лучшую жизнь.
Спикер задался вопросом: «В свое время миллионы поляков иммигрировали кто в Германию, кто в Великобританию, кто в Ирландию… Чем те поляки отличаются от беженцев, которые сегодня пытаются приехать в Германию из своих разбомбленных стран?»