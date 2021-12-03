Эксперт о санкциях против Беларуси: западные политики не ограничат нам свободу, но себе могут создать проблемы

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, – отметил политолог.Алексей Дзермант подчеркнул, что мир не подчиняется Западу и есть люди и государства, у которых своя позиция:Алексей Дзермант уверен, что нервничать по поводу санкций нет особого смысла:– сказал эксперт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: