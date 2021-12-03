Эксперт о санкциях против Беларуси: западные политики не ограничат нам свободу, но себе могут создать проблемы

– С моральной точки зрения эти действия [введение ЕС пятого пакета санкций против Беларуси] объяснить нельзя. Западные политики совершают самые низкие и подлые поступки, особенно когда это касается журналистов. Люди имеют свою точку зрения, отстаивают позицию страны, а в ЕС хотят это запретить, наложить санкции, – отметил политолог.
Алексей Дзермант подчеркнул, что мир не подчиняется Западу и есть люди и государства, у которых своя позиция:
– Мы с ними дружим и сотрудничаем, подрывая таким образом подлую и жестокую гегемонию Запада. Они подошли к краю, не могут работать на конструктив и признать, что ошибаются. Со временем Запад придет к тому, что весь мир от них отвернется.
Алексей Дзермант уверен, что нервничать по поводу санкций нет особого смысла:
– Где-то можно даже с иронией к этому относиться. Они думают, что Запад – это весь мир. Нужно отвечать зеркально. Я думаю, что необходимо начинать процесс обсуждения [ограничений] в отношении западных политиков и их пропагандистов, которые активно ведут информационную войну против белорусов. К нам как минимум прислушаются Россия и Китай. Может быть, тогда они задумаются, что мир не однополярен. Они не ограничат нам свободу, а вот себе могут создать проблемы. Лично я принял решение ввести свои персональные санкции против стран Запада – ни рубля, ни копейки не потрачу на поездки к ним и на визы. Призываю вас сделать то же самое. Пусть они почувствуют, что мы презираем их бесчеловечную позицию по отношению к нам, – сказал эксперт.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Смотрите также:
Дзермант об интервью Президента МИА "Россия сегодня": говорит как честный человек, патриот своего государства
Дзермант: Польша – вредный игрок внутри ЕС, который подрывает единство