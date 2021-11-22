Эксперт о предложенной Австрией конференции по Беларуси: господам из Вены надо заняться проблемами у себя дома

Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политический аналитик Александр Шпаковский, говоря о предложенной Австрией международной конференции «На пути к благополучному и безопасному будущему Беларуси».
– Господам из Вены было бы правильно заняться проблемами у себя дома. Там есть трудности с нарушением прав человека в связи с коронавирусом. Они объявляют очередной локдаун, значит, система здравоохранения в Австрии не справляется. Есть вопросы с беженцами и масса других проблем, которые было бы логично обсудить и назвать эту конференцию «Австрия на пути к благополучию» или «Австрия-2050. Что будет?», – подчеркнул политолог.
Александр Шпаковский также рассказал, как возникла идея проведения данной конференции.
– Мигрантские оппозиционные центры живут в выдуманном мире иллюзий и страстей, где существуют какие-то процессы, которые, по их мнению, ими управляются и направляются. Кроме того, у них проектное мышление: живут от проекта к проекту. Созрела идея – ищут ресурс у иностранных фондов, – обратил внимание политолог.
Такой идеей эксперт назвал мысль о переговорах с Беларусью, которая возникла у беглой оппозиции еще весной.
- Конференция стала следствием этого замысла. В свое время предложили идею нейтральной Австрии, которая имеет в Беларуси неплохие активы. А бывший канцлер Австрии Курц на это согласился.<...> Надо сказать, что австрийский бизнес очень доволен своим присутствием в Беларуси, но, конечно, есть имиджевые издержки, потому что его постоянно кусает разного рода пресса. <...> С одной стороны хочет сохранить бизнес, а с другой надо показать, что и Австрия что-то делает в этом общем ряду для защиты "прав человека" и "демократии" нашей страны, - объяснил Александр Шпаковский.
В заключении политолог подчеркнул:
- Совершенно четко Президент недавно сказал, что мы с любой оппозицией готовы вести разговор о будущем страны, с изменниками родины - нет.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.