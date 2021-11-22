Эксперт о предложенной Австрией конференции по Беларуси: господам из Вены надо заняться проблемами у себя дома

подчеркнул политолог.Александр Шпаковский также рассказал, как возникла идея проведения данной конференции.– обратил внимание политолог.Такой идеей эксперт назвал мысль о переговорах с Беларусью, которая возникла у беглой оппозиции еще весной.объяснил Александр Шпаковский.В заключении политолог подчеркнул:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.