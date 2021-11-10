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  2. Эксперт о миграционном кризисе в Европе: где санкции против ЕС, который не обеспечивает должной охраны границ?

Эксперт о миграционном кризисе в Европе: где санкции против ЕС, который не обеспечивает должной охраны границ?

Об этом заявил российский политолог Владимир Корнилов в эфире программы «Соловьев LIVE»: 


– Сейчас гораздо большая миграционная проблема у Великобритании. Через Францию туда прорываются уже десятки тысяч беженцев, когда мы на белорусско-литовской границе насчитываем около трех тысяч. Так а где призывы к санкциям против Франции, ЕС, которые не обеспечивают должной охраны границ, пунктов в тоннеле, контроля за грузовиками, портами? Если вы применяете эту логику к Беларуси, да еще и Россию почему-то сюда приплюсовываете, вы должны вводить санкции против себя за то, что у вас творится полный бардак на водной границе между Великобританией и Францией, – отметил политолог. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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