Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы интуитивно тяготеют к стабильности

Об этом заявил руководитель социологической лаборатории Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого доктор социологических наук, профессор Виктор Кириенко, комментируя результаты исследования "Беларусь. Мнение о будущем", сообщает БЕЛТА.
– Люди действительно начинают стабилизироваться, понимая, что развитие общества и каждого в отдельности заключается в стабильности семьи, работы и так далее. В этом смысле нас это радует, – рассказал Виктор Кириенко. – Мы в теорию исследования заложили еще один мощный фактор – ковид. От него мы ни сегодня, ни завтра не уйдем. Когда проводили исследование, обнаружили определенную зависимость: система ценностей начинает перестраиваться. Белорусы – люди благоразумные, они понимают, что все достается в труде. Поэтому интуитивно к стабильности тяготеют, и это видно.
Эксперт отметил, что на фоне агрессивной санкционной политики Запада в отношении нашей страны и четкой позиции Беларуси в решении возникших проблем возрастает доверие к власти.
– Когда человек ищет выход из ситуации, нужна опора, которая сейчас у белорусов есть. Это крепкая власть, – подчеркнул он.
В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.