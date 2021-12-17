Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы интуитивно тяготеют к стабильности

– рассказал Виктор Кириенко.Эксперт отметил, что на фоне агрессивной санкционной политики Запада в отношении нашей страны и четкой позиции Беларуси в решении возникших проблем возрастает доверие к власти.– подчеркнул он.В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.