Эксперт о бунте в польском центре для мигрантов: людей содержат в сомнительных условиях, поэтому они срываются

На это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание политолог Алексей Дзермант, говоря о бунте, который устроили мигранты в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев.
Алексей Дзермант считает, что причиной бунта стали условия, в которых содержатся беженцы.
– Конечно, [условия в центре для иностранцев] не устраивают. Они [беженцы] и в Литве такие же бунты устраивали. Людей там содержат в сомнительных условиях. При этом судьба их непонятна, никто и не говорит, что с ними будет дальше. Естественно, люди психологически накручивают себя и срываются. Еще интересно, как там эти бунты подавляют. Можем предположить, что достаточно жестко и с применением насилия, – отметил политолог.
Он также уточнил, что нарушение прав мигрантов в Польше будет продолжаться до тех пор, пока руководство этой страны не найдет системное решение.
Очень показательным, считает эксперт, является пример Беларуси, которая приложила все усилия, чтобы обеспечить комфортное пребывание беженцев на белорусско-польской границе, за что, кстати, эти люди не раз благодарили руководство нашего государства и жителей республики.
– Это доказательство того, что мы непричастны к принудительной организации этого людского трафика. Беженцы не приехали бы к нам, если бы мы как-то давили на них. <...> Здесь идет контроль только над безопасностью, чтобы не проникало оружие и не происходили беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов присутствуют для наблюдения, не вмешиваясь во внутренние процессы и не управляя этой массой. А в Польше видим применение жестких ограничительных мер к этим людям. Поэтому вот и ответ, кто реальные проблемы решает, а кто загоняет их глубже и глубже, – констатировал Алексей Дзермант.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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