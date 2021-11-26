Эксперт о бунте в польском центре для мигрантов: людей содержат в сомнительных условиях, поэтому они срываются

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Алексей Дзермант считает, что причиной бунта стали условия, в которых содержатся беженцы.– отметил политолог.Он также уточнил, что нарушение прав мигрантов в Польше будет продолжаться до тех пор, пока руководство этой страны не найдет системное решение.Очень показательным, считает эксперт, является пример Беларуси, которая приложила все усилия, чтобы обеспечить комфортное пребывание беженцев на белорусско-польской границе, за что, кстати, эти люди не раз благодарили руководство нашего государства и жителей республики.– констатировал Алексей Дзермант.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: