О вопросах экологии и загрязнения окружающей среды пластиком говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа-Радио» с бизнесменом, учредителем ООО «Суперпак компани» Вячеславом Шахом.
По словам эксперта, в нашей стране серьезно относятся к теме экологии. Важно, что проблемам экологической упаковки также уделяется внимание.
– Об этом можно судить даже по количеству существующих свалок. Хочу опровергнуть одну мысль. Многие думают, что при производстве целлюлозы деловая древесина не используется – это, мол, вредно и приводит к вырубке лесов. Но в мире примерно в пять раз больше леса страдает от природных пожаров, чем потребляется в промышленных целях, – объяснил он.
Специалист подчеркнул, что борьба с пластиком в Беларуси сегодня вышла на новый уровень. Он также добавил, что и в ЕС вопросам перехода на экоупаковку уделяется достаточно внимания.
– Многие магазины обязали закупить бумажные пакеты. Они должны появиться на всех объектах торговли. Но пока я вижу, что у белорусов нет стратегического понимания так называемой "зеленой" повестки. Люди не понимают, что даже при выборе пакета на кассе можно внести свою долю в сохранение природы, – сказал эксперт.
По его словам, потребители выбирают то, до чего можно дотянуться рукой.
– МАРТ, как я считаю, может заняться урегулированием и этого вопроса. Бумажные пакеты нужно поставить наряду с полиэтиленовыми. Конечно, многие люди стремятся сэкономить, но есть все шансы поменять их мировоззрение на конструктивное, – обозначил Вячеслав Шах.
Эксперт остановился и на теме разложения пластика. По его словам, это гораздо вреднее полиэтилена. Он сказал, что для полноценного и безопасного разложения его нужно собирать специальным способом. Бизнесмен добавил, что для этого нужны определенные финансовые затраты.
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Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки
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