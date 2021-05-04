Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки

Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки

О вопросах экологии и загрязнения окружающей среды пластиком говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа-Радио» с бизнесменом, учредителем ООО «Суперпак компани» Вячеславом Шахом. 


По словам эксперта, в нашей стране серьезно относятся к теме экологии. Важно, что проблемам экологической упаковки также уделяется внимание. 

– Об этом можно судить даже по количеству существующих свалок. Хочу опровергнуть одну мысль. Многие думают, что при производстве целлюлозы деловая древесина не используется – это, мол, вредно и приводит к вырубке лесов. Но в мире примерно в пять раз больше леса страдает от природных пожаров, чем потребляется в промышленных целях, – объяснил он.


Специалист подчеркнул, что борьба с пластиком в Беларуси сегодня вышла на новый уровень. Он также добавил, что и в ЕС вопросам перехода на экоупаковку уделяется достаточно внимания.

– Многие магазины обязали закупить бумажные пакеты. Они должны появиться на всех объектах торговли. Но пока я вижу, что у белорусов нет стратегического понимания так называемой "зеленой" повестки. Люди не понимают, что даже при выборе пакета на кассе можно внести свою долю в сохранение природы, – сказал эксперт.

По его словам, потребители выбирают то, до чего можно дотянуться рукой.


– МАРТ, как я считаю, может заняться урегулированием и этого вопроса. Бумажные пакеты нужно поставить наряду с полиэтиленовыми. Конечно, многие люди стремятся сэкономить, но есть все шансы поменять их мировоззрение на конструктивное, – обозначил Вячеслав Шах.

Эксперт остановился и на теме разложения пластика. По его словам, это гораздо вреднее полиэтилена. Он сказал, что для полноценного и безопасного разложения его нужно собирать специальным способом. Бизнесмен добавил, что для этого нужны определенные финансовые затраты. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Равняйсь, ложкари! Фариновская школа на Полотчине воспитывает отменных музыкантов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с коронавирусом, выписаны 617
В индийском зоопарке восемь львов заразились COVID-19
Рэпер L'One стал отцом в третий раз
Биржа: 4 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
Головченко о финансировании чернобыльских программ: подходы будут скорректированы
В Могилеве открылся прием заявок на участие в фестивале уличной культуры «DOMA 2021»
Владимир Караник чествовал ветеранов
В Могилевском институте МВД завтра состоится военно-патриотический праздник «Поколение Победы»
Головченко о санкциях в отношении Беларуси: должен заявить, что мы категорически не приемлем такую форму давления на суверенное независимое государство
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Торжества на похоронах
Из жизни ушел народный артист России Михаил Багдасаров
Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу
В Беларуси посеяно 60 процентов всех яровых культур
"Белнефтехим": НПЗ работают в штатном режиме, переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов
Головченко: экономика вышла на траекторию роста
В Беларуси запустили акцию #РомаЖиви
7 мая можно будет получить бесплатную консультацию нотариуса
МАРТ предлагает исключить из перечня одноразовой посуды, запрещенной к продаже и использованию в общепите, несколько позиций
В России за сутки выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения коронавирусом
На столичной улице Притыцкого мотоциклист не справился с управлением
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
В Слуцком районе при пожаре погибли пожилые супруги
Издано первое белорусско-российское учебное пособие, посвященное ВОВ
Минский зоопарк приглашает отпраздновать День Победы вместе
Погода 5 мая: кратковременные дожди и от +3 °С до +21 °С
Перевалило за 40: американские СМИ продолжают считать дни без пресс-конференции Харрис на тему миграционного кризиса на границе США
Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждут более тысячи грузовиков
На отдельных участках дорог Минска не работают светофоры
В Минске за сутки зафиксировано 10 случаев падения деревьев
Количество погибших в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 23
«Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Бостону» в матче чемпионата НХЛ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Любому белорусу и бизнесмену хочется, чтобы страна сохранила независимость и укрепила свою экономику – Шах
В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек
Непростой, но успешный май: для каких знаков зодиака этот месяц будет удачным
Лукашенко принял с докладом Премьер-министра
В Столинском районе из-за задымления на крыше детского сада эвакуировали детей
Шах: когда люди пренебрегают тем, что делает для них государство, – это и есть режим эгоизма
Пархоменко о жертвах информационной войны: даже люди, умудренные опытом, от которых ожидаешь взвешенной оценки, подвержены эмоциям
Весенний призыв в войска начнется с 14 мая
Беларусь и Пакистан обсудили подготовку консультаций между МИД двух стран
В Манчестере определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Проповедь предателя
Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки
Последствия непогоды: за сутки электроснабжение нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси
По итогам I полугодия в Минске планируют ввести около 64% жилья от годового задания
Авторы
СКАНИРУЙТЕ