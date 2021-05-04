Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки

По словам эксперта, в нашей стране серьезно относятся к теме экологии. Важно, что проблемам экологической упаковки также уделяется внимание.– объяснил он.Специалист подчеркнул, что борьба с пластиком в Беларуси сегодня вышла на новый уровень. Он также добавил, что и в ЕС вопросам перехода на экоупаковку уделяется достаточно внимания., – сказал эксперт.По его словам, потребители выбирают то, до чего можно дотянуться рукой.– обозначил Вячеслав Шах.Эксперт остановился и на теме разложения пластика. По его словам, это гораздо вреднее полиэтилена. Он сказал, что для полноценного и безопасного разложения его нужно собирать специальным способом. Бизнесмен добавил, что для этого нужны определенные финансовые затраты.