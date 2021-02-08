Эксперт: новое социологическое исследование стало важным звеном в подготовке VI Всебелорусского народного собрания

Такое мнение высказала sb.by аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат юридических наук Екатерина Речиц. Как уже сообщалось, сегодня на совещании у Президента обсудили последние приготовления к VI Всебелорусскому народному собранию. Александр Лукашенко еще раз напомнил о проведении масштабного социологического исследования, которое проводилось накануне форума и позволило изучить настроения людей.
Фото: архив БЕЛТА
Для Екатерины Речиц участие в проведении социологического опроса было интересно еще и тем, что тема изучения регионов находится в сфере ее научных интересов. И для молодого ученого очень важно было узнать преобладающие там настроения и мнения людей.
– Это были не просто различные населенные пункты, но и самые разные организации и по сфере деятельности, и по территориальному принципу – от областных и районных центров до отдаленных деревень, – рассказала нам Екатерина Речиц. – То есть работа проделана масштабная и в очень сжатые сроки.
Отдельные слова благодарности эксперт высказала в адрес представителей местной власти, которые оказывали всяческое содействие социологическим службам, оперативно и четко решали организационно-технические вопросы.
– Сам опрос стал логическим продолжением и очень важным звеном в подготовке VI Всебелорусского народного собрания, – считает аналитик БИСИ. – Упор делался именно на изучение общественного мнения, на запросы и ожидания граждан. По сути, это одна из составных частей подготовки к форуму наряду с работой диалоговых площадок, общественных приемных и электронными обращениями граждан.
По словам Екатерины Речиц, на каждом этапе проведения исследования обеспечивалась анонимность:
– Во-первых, для его проведения приглашались представители абсолютно разных организаций. Во-вторых, никто не знал ни круг приглашенных для исследования, ни кто из них в какой регион поедет. Даже районы и организации уведомлялись об этом только по факту.
Кроме того, приглашенные участники не знали, какие вопросы прописаны в анкетах. Анкеты раздавались людям, те самостоятельно отвечали, затем анкеты собирались, опечатывались и направлялись в единый центр для анализа.
– То есть доступа для ознакомления с ответами ни у кого не было, – подчеркивает Екатерина Речиц. – Когда отбирались сами респонденты, они тоже не знали, что станут участниками опроса. Команда, которая выезжала, например, на конкретное предприятие по специальной социологической методике, на месте определяла, сколько представителей мужского и женского пола, какого возраста, с каким образованием будут респондентами. Это, повторю, высчитывалось под каждое конкретное предприятие.
Екатерина Речиц отметила колоссальный интерес населения к исследованию:
– Людям было не просто интересно, они искренне желали высказать свое мнение. Для них важно быть услышанными, и они хотели воспользоваться этим шансом донести свое мнение до руководства страны, чтобы их позиция легла в основу принятия решений. Это чувство сопричастности к общему делу присутствовало на всех этапах исследования. Были случаи, когда желающих ответить на вопросы анкеты было больше, чем требовалось.
Оценивая важность исследования, эксперт указала на его неоценимую роль в консолидации общества для решения стратегически важных для страны вопросов:
– В преддверии такого масштабного события, как Всебелорусское народное собрание, крайне важно услышать и проанализировать весь спектр мнений. У каждого человека была возможность высказаться, быть услышанным и внести свои предложения.
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Эксперт: новое социологическое исследование стало важным звеном в подготовке VI Всебелорусского народного собрания
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