Эксперт: новое социологическое исследование стало важным звеном в подготовке VI Всебелорусского народного собрания

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БЕЛТА

Для Екатерины Речиц участие в проведении социологического опроса было интересно еще и тем, что тема изучения регионов находится в сфере ее научных интересов. И для молодого ученого очень важно было узнать преобладающие там настроения и мнения людей., – рассказала нам Екатерина Речиц.Отдельные слова благодарности эксперт высказала в адрес представителей местной власти, которые оказывали всяческое содействие социологическим службам, оперативно и четко решали организационно-технические вопросы., – считает аналитик БИСИ.По словам Екатерины Речиц, на каждом этапе проведения исследования обеспечивалась анонимность:Кроме того, приглашенные участники не знали, какие вопросы прописаны в анкетах. Анкеты раздавались людям, те самостоятельно отвечали, затем анкеты собирались, опечатывались и направлялись в единый центр для анализа., – подчеркивает Екатерина Речиц.Екатерина Речиц отметила колоссальный интерес населения к исследованию:Оценивая важность исследования, эксперт указала на его неоценимую роль в консолидации общества для решения стратегически важных для страны вопросов: