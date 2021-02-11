Такое мнение в интервью sb.by высказала депутат Палаты представителей Инна Крачек в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания.
- Мне очень импонирует, что Президент в своем выступлении много внимания уделил социальной проблематике – образованию, медицине, социальной защите, - отметила депутат. – Сегодня, действительно, зарплаты несколько отстают от тех функций, которые выполняют люди, в частности социальные работники. Потому что люди в возрасте нуждаются в помощи, и лучше, чтобы они не уходили в дома престарелых, а помощь оказывалась на дому. Необходимо поднимать престиж отрасли.
Касаясь медицины, Инна Крачек отметила тот факт, что в регионах будут создаваться такие центры, как в Орше на базе городской больницы номер один:
- Человек сможет получить всю необходимую помощь на месте, не выезжая в областной центр или Минск. Это дорогого стоит.
Инна Крачек также обратила внимание, что в Парламент поступил новый Кодекс об образовании. И сегодня необходимо обсудить пути совершенствования воспитания молодежи:
- Ведь это мы не доработали, коль представители молодежи после выборов вышли на улицы. Значит, где-то мы что-то упустили и надо делать выводы.
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Эксперт: необходимо поднимать престиж социальной работы
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