Эксперт: необходимо поднимать престиж социальной работы

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Касаясь медицины, Инна Крачек отметила тот факт, что в регионах будут создаваться такие центры, как в Орше на базе городской больницы номер один:Инна Крачек также обратила внимание, что в Парламент поступил новый Кодекс об образовании. И сегодня необходимо обсудить пути совершенствования воспитания молодежи: