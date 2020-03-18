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  2. Эксперт: нефтехимическая продукция останется востребованной и при развитии электротранспорта

Эксперт: нефтехимическая продукция останется востребованной и при развитии электротранспорта

Нефтехимическая продукция останется востребованной и при развитии электротранспорта. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" — "Нефть, коронавирус и новая реальность" высказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.


Он рассказал о стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Она предусматривает, что ОАО "Нафтан" будет развиваться по нефтехимическому направлению, а Мозырский нефтеперерабатывающий завод сохранит топливный профиль. "Тренды на то, что "химия" никуда не денется, у нас предусмотрены. Она все равно будет присутствовать, несмотря на то, что появятся электромобили, новые виды энергии, источники и так далее, — отметил Александр Тищенко. — Естественно, надо делать этот формат более емким и рентабельным". Стратегия предусматривает модернизацию заводов, она завершится в ближайшие годы, добавил пресс-секретарь концерна.

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте доктор политических наук, профессор Сергей Кизима считает, что отрасли нужно уже через пять-семь лет переориентироваться на производство высокотехнологичных нефтехимических товаров. "Это будет востребовано в будущем и даст гораздо больше добавочной стоимости", — считает он. Сергей Кизима напомнил, что массовое производство автомобилей с электродвигателями в Европе планируется с 2035 года. Эксперт не исключил, что сроки могут сдвинуться с учетом экологизации европейцев, и уже лет через десять машины с двигателями внутреннего сгорания вообще уйдут с рынка.

Как сообщалось, при разработке стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года учитывались внешние риски и пути их минимизации. Она дает возможность работы в условиях выхода на мировую цену на нефтехимическое сырье, снимает зависимость отрасли от ценовых колебаний. "Белнефтехим" сконцентрировался на диверсификации выпускаемой продукции, дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию.

Так, стратегия предусматривает, что ОАО "Нафтан" будет развиваться по нефтехимическому направлению, предусмотрена модернизация завода "Полимир". Что касается Мозырского НПЗ, то сегодня он более ориентирован на производство качественного моторного топлива. Его развитие, согласно стратегии, — в оптимизации технологических процессов, операционных затрат. Это позволит с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса.

Фото: БЕЛТА
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