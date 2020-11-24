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Эксперт назвала диету, которая поможет снизить риск заражения коронавирусом

Если хотите уменьшить риск заболевания или осложнений при нем, основой питания должны стать фрукты и овощи разных цветов. В этом уверена диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис, пишет РИА Новости.


«Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья», – сказала эксперт.

Как отмечает Medicalxpress, в диете также должны быть источники белка. Это, например, бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.

Кроме того, диетолог порекомендовала включить в свой рацион сезонные продукты и употреблять разнообразную пищу.

Фото: pixabay.com
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