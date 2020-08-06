Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута позавчера вечером. По данным властей, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 157 человек, более 5 тысяч пострадали.Эксперт отметил, что аммиачная селитра, или нитрат аммония, широко используется как минеральное удобрение в сельском хозяйстве или компонент промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при добыче полезных ископаемых, при прокладке дорог, туннелей, в промышленности. Она является стабильным веществом, плавится при температуре 170 градусов и разлагается с выделением тепла при температурах свыше 200 градусов., – указал он., – рассказал Мажуга., – отметил он.Помимо этого есть и другая версия – взрыв от искр с близлежащего склада пиротехники., – пояснил эксперт.