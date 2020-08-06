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Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте мог теоретически произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр с близлежащего склада пиротехники, рассказал РИА Новости доктор химических наук, профессор Российской академии наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.


Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута позавчера вечером. По данным властей, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 157 человек, более 5 тысяч пострадали.

Эксперт отметил, что аммиачная селитра, или нитрат аммония, широко используется как минеральное удобрение в сельском хозяйстве или компонент промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при добыче полезных ископаемых, при прокладке дорог, туннелей, в промышленности. Она является стабильным веществом, плавится при температуре 170 градусов и разлагается с выделением тепла при температурах свыше 200 градусов. "Для увеличения теплоты взрыва и создания промышленных взрывчатых веществ к селитре добавляют горючие компоненты – масла, дизельное топливо или другие органические соединения. Кроме того, необходимы различные добавки, повышающие восприимчивость аммиачной селитры к ударной волне", – указал он.

"Для того,чтобы горение селитры перешло во взрыв, необходимы определенные условия – наличие оболочки, горение в полузакрытых складских помещениях. Кроме того, мы знаем, что в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находится морская вода, которая содержит в своем составе хлорид-ионы. Хлорид-ион известен как катализатор разложения аммиачной селитры: если он попал в селитру, произойдет снижение температуры ее разложения и увеличится скорость превращения – разложения и горения", – рассказал Мажуга.

"Другая возможная причина перехода горения во взрыв – тушение селитры водой: попадание воды на расплавленную селитру вызывает ее вспенивание, что ведет к увеличению поверхности горения и росту скорости горения. В свою очередь, чем выше скорость горения, тем легче горение переходит во взрыв", – отметил он.

Помимо этого есть и другая версия – взрыв от искр с близлежащего склада пиротехники. "Рядом с обыкновенным азотным удобрением находится склад пиротехники. Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры", – пояснил эксперт.
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Фото: РЕЙТЕР
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