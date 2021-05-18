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Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Сфере мирового туризма может понадобиться до четырех лет для восстановления после пандемии COVID-19. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили. 


По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок уменьшилось на 74%. В связи с пандемией и принятыми странами ограничениями международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с данными 2019 года. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

– Это самый крупный кризис за всю историю развития туризма. В апреле и мае прошлого года до 100% направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд иностранных гостей, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки, – пояснил он. 

Как сказал генсек ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и этом году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии привело к введению новых ограничений на въезд в другие страны.

По прогнозам организации, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса еще на протяжении последующих четырех лет. 

Фото: pixabay.com
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