Злоумышленники могут воспользоваться чужой сим-картой не только при ее наличии. Существуют способы, при которых мошенники способны похитить данные с помощью дистанционного доступа. Об этом рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов, пишет РИА Новости.
При потере сим-карты нужно сразу же связаться с оператором, чтобы он помог заблокировать ее. Стоит помнить, что мошенничество также возможно с помощью подмены карты.
– Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере сим-карты и отвечает на контрольные вопросы. Ответы на вопросы он находит в социальных сетях пользователя. После этого реальная сим-карта отключается, чужой человек получает новую с полным доступом к номеру и всей информации, которая на него приходит. Поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену и не выставлять личные данные в социальных сетях на всеобщее обозрение, – рекомендует эксперт.
В некоторых случаях для кражи информации с сим-карты злоумышленникам необходим только дистанционный доступ: на смартфон отправляется смс-сообщение с техническим кодом. Когда пользователь просматривает пришедшее уведомление, хакер тут же получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца.
– Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем устройстве, – резюмировал Павел Мясоедов.
Фото: pixabay.com
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Эксперт назвал способы кражи данных с сим-карты
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