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  2. Эксперт назвал способ сохранить свои секреты в тайне, когда смартфон находится в чужих руках

Эксперт назвал способ сохранить свои секреты в тайне, когда смартфон находится в чужих руках

Для этой цели в операционной системе существует несколько опций. Так, например, на Android можно впустить постороннего под "гостевым аккаунтом". Его создание происходит в "шторке уведомлений" или в настройках аккаунта, рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток, пишет РИА Новости.


Некоторые сведения, находящиеся в устройстве, нуждаются в защите, иногда даже от самых близких людей.

– Среди фотографий наверняка есть те, что ни за какие коврижки нельзя показывать посторонним. В чатах есть личная переписка, которую нельзя показывать домашним или начальнику, здесь же содержится история поиска, рабочая почта с конфиденциальными документами, – заметил эксперт.

Есть вероятность, что смартфоном воспользуется ребенок и удалит важную информацию. Также не стоит забывать, что мобильное устройство в настоящее время является еще и средством платежа. Именно поэтому важно не допустить, чтобы вашим онлайн-банком воспользовался кто-то из посторонних.

Разработчики телефонов на Android предлагают решить названую проблему с помощью "гостевого аккаунта", который есть на всех телефонах, начиная с пятой версии. При активации такого аккаунта пользователь получает "чистый" телефон, как из магазина. Подключается он через "шторку уведомлений", либо в настройках аккаунта.

У Apple немного иначе. Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что на iOS следует усилить "входную" безопасность. Для этого нужно применять сложный код-пароль – не только цифры, но и буквы, а также включить двухфакторную авторизацию в аккаунте Apple.

Необходимо также выключить USB при заблокированном смартфоне – так уменьшится вероятность вмешательства. На заблокированном экране отключите по возможности все опции, в том числе звонки и кошелек.

– Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне, – рекомендует Щельцин.

Фото: pixabay.com
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