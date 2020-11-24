В настоящее время разработчики активно уменьшают размеры экрана смартфонов. Это обусловлено некоторыми отрицательными сторонами, которые есть у большой диагонали, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщает РИА Новости.
– Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и тапать по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом, могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки, – рассказал эксперт.
Кроме того, смартфон с большим экраном практически невозможно уместить в переднем кармане, приходится использовать для этой цели задний, из-за чего повышается вероятность погнуть, сломать или потерять устройство.
В ночное время свет от гаджета с большим дисплеем бывает слишком ярким, что привлекает внимание посторонних, среди которых могут оказаться недоброжелатели.
По словам эксперта, именно по вышеперечисленным причинам производители сокращают размеры экрана на своих разработках – оптимальной остается ширина 6–8, а длина –10–15 сантиметров.
Фото: pixabay.com
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Эксперт назвал причины, по которым стоит отказаться от смартфона с большим экраном
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